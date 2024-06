Ehitisregistris on taas hädad

Kliimaministeeriumi ehitisregistri valdkonnajuht Taavi Jakobson tunnistas, et mõningasi tõrkeid on: «Ehitisregister koosneb paljudest teenustest. Süsteemi kasutab igapäevaselt üle 7000 inimese, sinna sisestatakse enam kui 1000 kooskõlastust ja väljastatakse üle 200 erineva dokumendi. See tähendab, et Ehitisregister üldjoontes toimib ja praegu on probleem vaid ühe teenusega. Hetkel lahendame tõrget energiamärgiste kvaliteedi parandamiseks tehtud arvutusmooduliga, mis laheneb tänase päeva jooksul. Uute kortermajade energiamärgiste andmisega saab jätkata järgmisel nädalal.»