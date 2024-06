IMFi soovitus Eestile: riigirahanduse kordategemiseks tuleb koostada otsustav tegevuskava

Eesti majanduse konkurentsivõime on viimastel aastatel halvenenud ja sellest on andnud tunnistust Eesti eksportijate väiksem turuosa. Viimaste kriiside armid on kahandanud ka majanduse kasvupotentsiaali. Selleks, et toetada Eesti majanduse konkurentsivõime taastumist, soovitab IMF valitsusele koostada otsustav tegevuskava, mille põhjal liikuda eelarvetasakaalu taastamise suunas ning samuti planeerida vahendeid struktuurireformideks ja majanduse tootlikkuse suurendamiseks.