TABEL Mis intressilangus? Pankade hoiuseintressid pole veel suuresti muutunud

Kui nüüd vaadata, kuidas on antud ligi kuu aja pikkusele muutustele reageerinud Eestis tegutsevate pankade hoiuseintressid, siis mõju on tagasihoidlik. Kohati on tunda seda, et pankadel on siiski vaja hoiuseid ja ei keskpank ega turuintress (euribor) mõju väga ei avalda. Vähemalt mitte kiiresti. Mõned pangad üritasid enne keskpanga istungit külvata paanikat, et tehke hoiused enne ära, varsti nii head intressi enam ei saa.