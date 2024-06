Norra naftafond ostis suures koguses Enefit Greeni aktsiaid

Juunis on naftafond ostnud Tallinna börsilt kokku 495 582 Enefit Greeni aktsiat ning on oma positsiooni suurendanud 779 422 aktsiani. Kokku ostis Norra naftafond 1,5 miljoni euro eest Enefit Greeni aktsiaid ning sellega on tema positsiooni koguväärtus kerkinud 2,4 miljoni euroni.