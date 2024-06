Pildid Lidl avas Saaremaal esimese poe

Saaremaa vallavanemal Mikk Tuisul on hea meel näha, et Saaremaa kaubandusmaastikule on tulnud uus tegija. «Ma loodan, et Lidl rikastab meie inimeste kaubavalikut ja pakub soodsamat hinda,» ütles Tuisk ja lisas, et tal on hea meel selle üle, et Lidl ootab väiketootjaid oma sortimenti ja soovis veel viimaks Lidlile palju edu Saaremaal.