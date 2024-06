Coop avas seitsmenda uue kaupluse sellel aastal

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul on Coop sel aastal avanud juba seitse uut kauplust, võtnud kasutusele äpi ja toonud klientidele personaalsed hinnasoodustused. «Usun, et esimene poolaasta on olnud mitte ainult tegus, vaid ka täis õnnestunud ettevõtmisi. See aga ei tähenda, et hoogu vähemaks võtame, sest järgmisel poolaastal on meil plaanis veel rekonstrueerida üle 10 kaupluse ning avada mitu täiesti uut kauplust,» lisas Rohtla. «Coopi eesmärk on parandada kodumaise kauba pakkumist igas Eestimaa paigas.»