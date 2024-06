Kurjategijad petavad logistikaplatvormi kaudu välja hiigelsummasid

Kõik ERGO kindlustusse laekunud sarnased juhtumid on toimunud seni üleeuroopalise transpordi ja logistikavõrgustiku platvormi Timocom kaudu. Näiteks laekus ERGO kindlustusse juhtum, kus läks kaduma 200 000 euro suurune konjakikoorem «Ekspedeerija otsis veebirakenduse kaudu suure koguse konjaki kaubaveoks alltöövõtjat ning sattus petturite otsa, kes said varikontot kasutades kauba kätte ning suunasid kauba petturitele sobivasse kohta. Kahju suurus on 200 000 eurot. Pettus tuli välja, kui hakati uurima kauba liikumist. Selgus, et õige firma ei teadnud sellest kaubast ega veost mitte midagi,» rääkis ERGO ärikliendi kahjude osakonna juht Erko Makienko.