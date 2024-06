Laste suvelaager läheb peredele kallimaks kui puhkusereis lõunamaale

Võrreldes eelmise aastaga on lastelaagrite hinnad märgatavalt tõusnud. «Keskmine vahetus suvelaagris maksab 300 eurot. Kord käisime 200 euro eest, aga see oli kaks aastat tagasi. Elame kolme lapsega Ida-Virumaal, palgad on keskmised. Kas on üldse mingit võimalust saata kõik kolm last laagrisse, veel kaks korda hooaja jooksul? Ei, mitte ühtegi,» jagab oma muresid üks lapsevanem Facebooki grupis «Eesti emmed».