Müügikoolitaja: vähesed Eesti firmad panustavad teadlikult müüki

«Arvan, et vaid 20 protsenti äridest tegelevad sellega teadlikult. Enamasti saavutatakse hea tase mõne üksiku silmapaistva müügiinimese toel, aga see on lühinägelik strateegia ega taga püsivat teenindus- ja müügikvaliteeti,» ütleb Reimand. Eesti turul pakuvad tema hinnagul väärtuspõhist või hea emotsiooniga müüki näiteks Euronics, Swedbank, Tele2 ja Denim Dream.

Reimandi sõnul võiks see nimekiri palju pikem olla ning õnneks on tajuda ka positiivset trendi selles suunas.

«Väärtuspõhise müügi lähtekohaks ongi just inimeste kuulamine ja nende vajaduste teisendamine pakkumisse. Mõnikord tähendab see, et ei olegi midagi pakkuda ja see on ka okei. Kliendile jääb meelde emotsioon, positiivne kogemus ja ausus, mis paneb teda brändi soovitama ning toob ta järgmisel korral tagasi,» kinnitab müügikoolitaja.

Isegi väike investeering aitab äridel konkurentsieelise luua

Reaalsus on see, et paljud ettevõtted hakkavad müügiga tegelema siis, kui asjad on halvasti. «Sel hetkel on paraku juba hilja, sest protsesside loomine ja koolitamine võtab aega. Kui müügi käima saad, võib äri juba kinni olla,» ütleb Reimand. «Lisaks on keerulises olukorras ka vähem ressursse, et vajalik investeering ette võtta. Seega tuleks müügile tähelepanu pöörata pidevalt ja juba äri asutamisest alates, sest läbimõeldud müük ning teenindus on tänapäevase ettevõtte jaoks sama olulised kui näiteks finantsjuhtimine.»