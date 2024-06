Eesti IT-ettevõtja hakkab Itaalia rongiliiklust arendama

Partnerluse eesmärgiks on arendada Itaalia rongiliiklust, esmajärgus taasavades kaks liini, mis on üle kümne aasta suletud olnud. Koostööprojekti käigus taastatakse elutähtsad transpordiühendused, mis toetavad piirkondlikku majandust. Turniti moodsa piletimüügisüsteemi tehnoloogia Turnit Ride integreerimisega saab Arenaways reisijatele pakkuda kaasaegset, efektiivset ja kasutajasõbralikku reisikogemust. Uus SaaS lahendus, mis hõlmab muuhulgas piletikassa rakendust, broneerimissüsteemi ja pardarakendust, on loodud selleks, et pakkuda sujuvat ja lihtsat reisikogemust.

«Oleme Itaalia eraettevõte, millel on ambitsioonikas missioon ümber kujundada Itaalia reisirongi veoteenused, järgides ka piirkondlike ühenduste puhul uuenduslikkuse ja kvaliteedi nõudeid. Otsisime partnerit, kes oleks meie reisijakeskse lähenemisviisiga ja suudaks pöörata sama suurt tähelepanu üksikasjadele kui meie oma teenuse ülesehitamisel. Kuigi oleme väga nõudlik klient, vastas Turnit täielikult meie «Rail different» filosoofiale. Me oleme väga rõõmsad, et saame käivitada piletimüügiteenuse juba selle aasta detsembri lõpus,» jagas Arenawaysi tegevjuht Matteo Arena.

See projekt näeb ette kahe piirkondliku teenindusliini taastamist Piemontes, hõlmates kokku kuutteist jaama. Need liinid on reisijateliikluseks suletud olnud alates 2012. aastast, mistõttu nende taaselustamine on oluline samm piirkondliku ühenduvuse ja juurdepääsetavuse arendamisel.

Uued liinid käivituvad 2025. aasta jaanuaris.

Rõõm uue koospartneri üle