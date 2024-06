UURING Eesti leiaks hommepäev 50 miljonit eurot ilma uut maksu kehtestamata

Äsja sisekaitseakadeemias lõputöö «Kanepi legaliseerimisega kaasnevad ühiskondlikud kasud ja kulud Eestis» kaitsnud Sofija Fišeri sõnul oli uuringu eesmärk tuvastada, kuidas võib kanepi legaliseerimine mõjutada Eestit just majanduslikust vaatenurgast.

«Samas tuleb kohe rõhutada, et kanepi legaliseerimisel on palju rohkem ja ulatuslikumaid tagajärgi, kui üksnes mõju riigieelarvele. Teisi tagajärgi on sageli raske rahaliselt mõõta. Seega tuleb kanepi legaliseerimise üle otsustamisel arvesse võtta veel palju muid aspekte, mida selles uuringus ei ole käsitletud,» toonitas Fišer.