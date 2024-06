Uus seadus võimaldab rohkemate kindlustusjuhtumite eest hüvitist saada

«Hea meel on tõdeda, et seaduse muudatused on näoga rahva poole. Säilis kindlustusvabadus ja inimesed on nüüd veelgi enam liikluskahjude korral kaitstud,» sõnas IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht Triin Kääramees, lisades, et kuigi liikluskindlustuse süsteem toimib täna üsna hästi, siis seaduse muudatuse tingis eelkõige vastava EL direktiivi ülevõtmine.