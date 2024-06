UURING Selgusid eestimaalaste lemmikud toidubrändid- esikolmikusse hüppas suur üllataja

Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul kalduvad Eesti inimesed üldiselt eelistama kohaliku taustaga, siinsele turule suunatud brände, millest suur osa on mitmekümneaastase ajalooga. «Mujalt, sealhulgas lähiriikidest pärit toidubrände on viimastes uuringutes esimese veerandsaja sekka mahtunud vaid neli-viis. Seega on lätlaste ühe armastatuma brändi Kārums sedavõrd tugev tulemus mõningane üllatuski. Selget tõusutrendi brändi meeldivuses oli märgata juba eelmisel aastal,» rääkis Männaste.