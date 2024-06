Kaks Boeingu 737 Max lennukit kukkusid alla, mille käigus hukkus 346 inimest. Nüüd nõuavad leinajad, et USA ettevõttele määrataks ülisuur trahv.

Meediateadete kohaselt on perekondade kirjalikus nõudmises kirjas, et USA justiitsministeerium peaks määrama kuni 24 miljardi dollari suuruse trahvi ja võtma lennukitootja vastu kriminaalmeetmeid. Boeing on nende sõnul pannud toime USA ajaloo kõige surmavama majanduskuriteo.