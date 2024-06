Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudi (IMD) riikide rahvusvahelise konkurentsivõime iga-aastase hindamise tulemustest selgus, et Eesti on kukkunud koguni 33. kohale. Läinud aastal olime 26. ning aasta varem 22. kohal. Üldise majanduse seisu järgi on Eesti alles 54. kohal. Kuna võrdlus tehti 67 maailma riigi kohta, võib öelda, et väga palju halvemaks enam minna ei saa.

«Kui mullu oli võimalik väita, et languse põhjuseks on sõjaga seonduv, siis nüüd on seda oluliselt keerulisem teha, sest näiteks Läti on edetabelis tõusnud kuus kohta ja Leedu kaks kohta ning ka neid mõjutab Ukrainas toimuv,» ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp.

Tema sõnul oli languse jätkumine ennustatav, kuid see, et kukkusime aastaga lausa seitse kohta, oli ikkagi üllatus. «Riigijuhid teevad küll taoliste analüüside baasilt majanduse päästekavasid, kuid puudub järjepidevus ning soov ja tahe nende elluviimiseks,» sõnas ta. «Korraldada tuleks erakorralised valimised, et saada valitsus, kes on võimeline plaanitud muudatused lõpuks ellu viima. Plaanidest ja ideedest puudust ei ole.»