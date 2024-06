Nvidia juhist on saanud üks tehisaru kuningatest

Huang oli selle soovi suhtes üsna kõhklev ning küsis kaks korda üle. «Kas olete kindel?» küsis tunglevast rahvamassist ümbritsetud Huang alguses ning seejärel uuesti: «Kas see on ikka hea idee?», enne kui autogrammisoovi täitis.

Sel aastal USAs California osariigis San Joses toimunud Nvidia aastakonverentsile oli tahtjaid nii palju, et 11 000 inimest mahutava areeni sissepääsu ees seisti troppis, sest kõik soovisid kuulda tegevjuhi kõnet, kirjutab Financial Times.

Oma traditsioonilisse musta nahktagisse riietunud Huang astus muusika saatel lavale ning lausus: «Ma loodan, et te saite ikka aru, et see ei ole kontsert.»