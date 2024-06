Wolt Baltikumi juht: e-kaubandus on siin, et jääda

See kasv on tingitud muutuvast turudünaamikast ja kliendikäitumisest, majanduslikust survest ning kasvavast survest pakkuda jätkusuutlikke lahendusi. Ehkki turu kasv peaks jätkuma 4,54 protsenti aastas, on üleminek e-kaubandusteenustele kogu maailmas, aga eriti Euroopas alles algusjärgus.

Tarbijad otsivad ennekõike mugavust

Inimeste vajadused on seinast seina ning ostud tuleb sooritada mitmest erinevast kohast. Seega otsitaksegi lahendusi, mis muudavad elu ja poodlemise lihtsamaks. Toidukaupade koju tellimine võimaldab tarbijatel hoida kokku väärtuslikku aega, mis muidu kuluks igal nädal toidupoodides käimisele. Uuring näitab, et 2022. aastal said Wolti kliendid suunata ligi 80 miljonit tundi oma ajast muudele tegevustele, mis muidu oleks kulunud poodlemisele.

Oluline on välja tuua, et toidukaupade tellimise juures on peamine faktor mugavus ning kaupade ülikiire tarne ei mängi kliendikogemuses nii suurt rolli kui oleks võinud mõned aastad tagasi arvata. Kui kohaletoimetamise aeg jääb alla 45 minuti, on see enamasti kliendi jaoks rahuldav.

Lisaks mugavusele ja mõistlikule tarneajale otsivad inimesed ka laia tootevalikut. Viimaste aastate jooksul on paljud kauplused oma valikut mõnesajalt tooteartiklilt tuhandete toodeteni laiendanud ja eeldatavasti see trend ka jätkub.

Kohalikud ettevõtted ei kasuta ära olemasolevat potentsiaali