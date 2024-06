Baltikumi ettevõtted panustavad tänavu innovatsioonile

Teine oluline tegur, mis määrab ettevõtte pikaajalise edu, on investeerimisvõime, kuid ebakindel ärikeskkond on SEB hinnangul toonud kaasa märkimisväärse ebaselguse ettevõtete investeerimisplaanides. Kolmandik vastanutest Lätis ja Leedus ning 40 protsenti Eestis olid ebakindlad, kas nad üldse plaanivad sel aastal oma ettevõttesse investeerida. Ligikaudu veerand vastanutest olid kindlad, et nad ei tee 2024. aastal mingeid investeeringuid, mis on viimaste aastate kõrgeim osakaal.