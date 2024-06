30 aastat on pikk aeg ja laada peakorraldaja Ivar Traagel ei teinud saladust, et see on muutnud ka laata. Sarnaselt eelnevatele aastatele tulevad ka tänavu laadale eestlaste kõrvale kauplema kaupmehed Lätist, Leedust ja isegi Ukrainast, kuid kaupmeeste arv on jäänud väiksemaks. «Ma ei tee üldse saladust, et kaupmehi on vähem,» rääkis Traagel. «Siinkohal jättis oma jälje Covidi aeg, mil paljud väiketootjad kolisid internetti ja sinna nad jäid ja paljud lõpetasid sootuks tegevuse.»