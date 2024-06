Kliendid on hädas e-poega: tarbijakaitse on saanud üle 30 kaebuse

E-poe veebilehe avakuva. Näha on kohmakaid tõlkeid võõrkeelest ja ebakorrektset sõnade poolitamist.

Kliendid kaebavad e-poe Kobrus Eesti üle, et neil on probleeme kauba tarnimise ja kliendisuhtlusega. Klientide teatel ei teavitanud veebipood neid tarneprobleemidest, vaid lasi neil lihtsalt oodata. Veebipoe omaniku sõnul vastavad nad kõikidele e-kirjadele, kuid ta möönab, et nad peavad oma teeninduse kvaliteeti parandama.