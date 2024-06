Ekspert selgitab, mis lennukis ei tohiks peale alkoholi tarvitamist magama jääda

Uuringus selgus, et lennukis peale alkoholi tarvitamist uinumine paneb südame tavapäraselt kiiremini lööma ja võib põhjustada südamehaigusi, kirjutab portaal Travel+Leisure.

Uuringus täheldati seda nii noorematel kui vanematel inimestel. Eriti ohtlik on sellisel viisil lennukis uinumine südamehaigustega inimestel, kuna see võib põhjustada raskeid häireid südame töös.

Lisaks mõjutab peale alkoholi tarvitamist magama jäämine lennukis negatiivselt une kvaliteeti, kuna lühendab REM-une faas. See on kergem unefaas, mille käigus inimene võib näha unenägusid. Seega magab inimene ebaloomulikult sügavalt. Unefaaside vahetumine on kehale väljapuhkamiseks oluline ning selleks ei tohi olla kumbi faas ebatavaliselt pikk.