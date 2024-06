Konkurentsiamet: hinnad on Eesti tanklates samad neljal põhjusel

On juuli 2023. Värske konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee räägib Postimehele antud intervjuus, kuidas Euroopas on peale Eesti ainult üks koht, kus konkureerivates tanklates sendipealt sama hinda näeb – ja see on Albaania! Kartell? No saame teada – konkurentsiametnikud juba uurivad usinalt, mis Eesti kütuseturul toimub. Nüüd on tulemused väljas ja… võtavad kukalt kratsima. Esiteks, sõna kartell ei kasutata uuringus kuskil.