Eemalolijaid on umbes veerand küsitletutest. Nad ei mõista ega usalda Eesti pensionisüsteemi, samuti ei säästeta. Selles grupis on kõige rohkem eesti keelt mittekõnelevaid inimesi. Kuigi Venemaa infovälja Eestis on piiratud, on need inimesed seal kogu aeg olnud ja leidnud teid, kuidas seal edasi olla. Nende pensioniteadmised ja vaated on pärit Venemaalt. Seal on läbi aegade kujutatud pensionäri vaesena ja suhtumine on, et nii peabki olema. See on selle grupi tulevikuvaade.