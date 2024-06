Ehitusmaterjalide tööstuses said eelmisel aastal enim pihta betoonelementide tootjad, sektoriülene tootmismahtude langus oli 30 protsenti. «Swedbanki tööstusuuringust ilmneb positiivsena see, et käesoleval aastal näevad ehitusmaterjalide tootjad ette kaheprotsendilist mahtude kasvu. See ei ole küll märkimisväärne, kuid nina on siiski ülespoole,» ütles Swedbanki ehitusmaterjalide tootjate sektori juht Kristin Leeman.