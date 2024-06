Infortar püüab hirmunud välisfondidelt soodsalt Tallinki aktsiaid kätte saada

Tähelepanuväärne on, et aktsiaid tahetakse viimasest turuhinnast odavamalt. Veel reede õhtul maksis aktsia 74,3 senti, aga Infortar tahab aktsiaid 55 sendiga, millele lisandub kuus senti dividendi aktsia kohta.

Tallinna börsi kohta on nalja visatud, et headel aegadel ei saa kuidagi aktsiaid ostetud, aga kui tulevad halvad uudised, siis jääb uks väljumiseks kitsaks ja börsilt välja pääsemiseks tuleb ka aknaid kasutada.

Samasugusest olukorrast maalis pildi ka Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Majandus on üheksandat kvartalit languses, Eesti riigireitingut just langetati pügala võrra. Kindralid lahkuvad. Laskemoona on puudu. Idanaabri kõrval elamisest me ei pääse.

«Kui fondijuht kusagil Londonis või New Yorgis vaatab gloobust ja Eesti mahub Peterburiga sama näpu alla, võib tekkida kõhe tunne,» lausus ta. «Tallinna börsil on Tallinki aktsiate päevakäibeid nii väikesed, et fondidel kuluks aastaid sellises tempos aktsiatest lahtisaamiseks. Seetõttu me pakume neile võimalust aktsiatest lahti saada. Miks me peaks neile paremat hinda maksma?»

Ta märkis, et tegemist on vabatahtliku pakkumisega. See tähendab, et kes ei taha, ei pea aktsiaid müüma. Keegi ei võta neid jõuga käest. Aktsia ajalooliste hindadega võrreldes ei tundu hind üldse kehv, kuna suurte summadega siit turult praeguse vaikelu juures välja ei pääse.

Börsilt ei kao