«Jaanipäev toob saartele palju reisijaid ja ilmselt ei pääse me järjekordadest ka selle aasta jaanipäeval. Töötame igapäevaselt selle nimel, et nii laadimise- ja lossimise-, kui ka kassaprotseduurid toimuksid võimalikult sujuvalt ning ka meie laevad sõidavad maksimaalse sõidugraafiku alusel. Lisaks on alates 20. juunist Saaremaa liinil lisalaevana abiks ka Regula. Vaatamata sellele, on siiski võimatu ette ennustada, kui palju sel jaanipäeval autosid järjekorda ootama tuleb ning kui pikaks ootejärjekorrad kujunevad,» lisab Aron.