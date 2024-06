Mida tähendab Apple’i ja OpenAI koostöö iPhone’i kasutajate jaoks?

Hiljuti teatati, et Apple ja OpenAI alustasid koostööd, et integreerida ChatGPT iOS-i operatsioonisüsteemi. Koostöö on suunatud AI funktsioonide, nagu vestlusroboti ja otsingu täiustamisele tulevastes iPhone'ides, alustades iOS 18-st. Uudis koostööst kütab kirgi just kasutajaandmete turvalisuse kontekstis, mille tagamaid avab Tele2 jurist Kristi Rosenblatt.