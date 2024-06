200 MILJONIT Kui palju maksab Eesti kaitsmine päevas või tunnis?

Eesti sõjandusajakirjas Sõdur ilmus põhjalik artikkel kaitseministeeriumi valitsemisala haldussuutlikusest ja eelarveliste vahendite kasutamisest. Kuna eelmisel nädal kerkis päevakorda nn 1,6 miljardi euro teema, siis annab see artikkel kaudselt aimu, kuhu sõjapidamises need miljardid lähevad.

Kaitseväes on kokkulöödud, et 43 700 võitleja suuruse kaitseväe ühe lahingupäeva kogumaksumus on 200 miljonit eurot. Kuna lahingud käivad 24/7, siis on ühe lahingutunni hinnalipik 8,3 miljonit. Sellest umbes kolmveerand moodustab laskemoon ja ülejäänu varustuse taastamine, purunenu remontimine, toit, palgakulu jne. Kui seda võrrelda 2023. aasta süsteemisisese võimega rahuajal, siis sõjaaegne vajadus on vähemalt 16 korda suurem.