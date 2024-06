NIŠIÄRID SAAVAD HOO Omniva pakiautomaatidest saab nüüd saata pakke üle kogu maailma

Omniva äriarenduse juhi Mari-Liis Küppari sõnul on uus teenus mõeldud nii era- kui ka äriklientidele. «Varasemalt said erakliendid oma pakid, mis liikusid Baltikumist kaugemale, ainult postkontorist teele panna või siis kasutada kallimat kullerteenust. Nüüd on sama võimalus ka pakiautomaadis, kust eelnevalt Omniva iseteeninduskeskkonnas vormistatud pakk võib liikuda üle maailma, enam kui 200 riiki.»