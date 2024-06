Infortar pakub Tallinki aktsia eest 55 senti. Tallinki aktsia börsihind on 0,743 eurot.

«Eesti majandus on juba üheksandat kvartalit languses, riigi reiting varasemast ühe astme võrra madalam ja geopoliitiline risk püsib endiselt kõrge. Juhul, kui Tallinkil peaks olema aktsionäre, kes meie piirkonna majanduslikes väljavaadetes kahtlevad, siis antud pakkumine loob turule likviidsuse ja võimaldab neil väljumist kaaluda. Infortar usub Tallinki finants- ja turupositsiooni ning plaanib ettevõtet hoida avaliku börsifirmana, kuid tuleb arvestada, et näiteks suuremate rahvusvaheliste investorite vaatenurgast on ettevõtte aktsia likviidsus ja turusügavus piiratud – Tallinki aktsia viimase aasta keskmine päevane käive ulatub 175 000 euroni,» ütles Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.