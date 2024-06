Bercman Technologies alustab elektriautode kiirlaadijate tootmist

Tallinna börsi alternatiivturul kaubeldav Eesti tehnoloogiaettevõte Bercman Technologies teatas täna börsiteate vahendusel, et on registreerinud äriregistris uue tütarühingu Bercman Energy OÜ, mille põhitegevusalaks on elektriautode kiirlaadijate tootmine ja müük. Asutatud tütarühing kuulub täielikult emaettevõttele Bercman Technologies ning selle juhatuse liikmeks määrati Mart Suurkask.