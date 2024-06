Eesti võttis vastu seaduse, mis lubaks valitsusel öelda, mis on tõde ja mis vale

Sellega lubab Eesti, et me teeme seda, mida Euroopa Liidu digiteenuste määrus (Digital Services Act, DSA) meilt nõuab. «Eelnõu tagab ELi digiteenuste (DSA) määruse nõuetekohase ja mõjusa täitmise, et paremini tõkestada ebaseadusliku veebisisu levikut, paremini kaitsta digiteenuste kasutajate sõna- ja teabevabadust ning ühtlustada digiteenustele kohalduvaid nõudeid Euroopa Liidu siseturul. DSA määrus seab eraldi kohustused väga suurtele digiplatvormidele, millel on ELis üle 45 miljoni kasutaja, näiteks Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon, Booking.com,» selgitasid Eesti seadusetegijad.