Jätkuvalt rikkis Estlink 2 on üks kõrge elektrihinna põhjustest

"Oodatust kõrgemad elektrihinnad on tingitud praegu eelkõige Eesti-Soome vahelise elektriühenduse puudumisest mööda Estlink 2 merekaablit," ütles Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.

Estlink 2 on rivist väljas kuni septembrini. Seega kestab hüplik elektrihind sügiseni. Praegust elektrihinda mõjutavad Nõu sõnul aga ka teised hooldustööd nii Põhjamaades kui ka Eestis, kuna kuni 6. juulini on hoolduses Eesti Elektrijaama kaheksas plokk. Samuti on elektri hinda kergitanud ka viimaste nädalate kehvad tuuleolud.