Paljud pered oleksid hädas ülalpidaja töökaotuse korral

Citadele panga tellimusel Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud küsitluses vastas 18 protsenti Eesti elanikest, et nende leibkond suudaks peamise pere ülalpidaja kaotuse korral ilma täiendavate finantsvahenditeta vastu pidada vähem kui kuu aega. 23 protsenti hindas, et suudaks vastu pidada üks kuni kolm kuud ning 15 protsenti üle kuue kuu. 17 protsenti vastanutest polnud teema peale seni üldsegi mõelnud.

Läti ja Leedu inimeste olukord on veidi parem ning nemad suudaks keskmiselt kauem hakkama saada. Lätis arvas 16 ning Leedus 14 protsenti inimestest, et peaksid vastu vähem kui kuu. Kui Eestis märkis 15 protsenti, et neil on rahalisi vahendeid üle kuue kuu jagu, siis Leedus oli sarnaselt vastajaid 19 protsenti.