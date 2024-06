Eestis töötab miljonieelarvega riigiasutus, millest keegi midagi kuulnud pole

Valitsus otsib igalt poolt kokkuhoiukohti ja poliitikud armastavad rääkida, et riik on igati õhukeseks lihvitud. Aga tõenäoliselt on Eesti valitsussektor täis asutusi, millest paljud kuulnudki pole. Mida nad teevad ja palju see meile maksma läheb?