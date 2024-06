Energiahiiu juht: Baltikumil on probleem - elektrit ei jätku

Latvenergo juhatuse esimees on Mārtiņš Čakste tõdes, et Latvenergo rohelise energia portfellis moodustab Lüganuse päikesepark imeväikese osa, sest tänu hüdroenergiale on Latvenergia Euroopa suuruselt kolmas roheenergia tootja. Tulevikuplaanid on ettevõttel aga veelgi ambitsioonikamad – 2030. aastal plaanib ettevõte toota juba 2,3 gigavatti rohelist energiat.