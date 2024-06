Parempoolsete aseesimees: Eestisse peaks tulema 10 000 võõrtöölist aastas

Vanaselja selgitab, et praegune välistööjõule seatud piirarv tuleks asendada eesmärgiga, mille abil tuleks teadlikult kutsuda ja meelitada siia vajalikku tööjõudu, et majandus kasvaks ja tööjõupuuduse probleem laheneks. Kuid me peame valima, keda me siia kutsume.