Riigikaitsevõlakirjade üle arutletakse ka investorite seas ning Facebooki grupis Finantsvabadus tehti küsitlus, saamaks teada, kui suured finantspatrioodid väikeinvestorid on.

Selgus, et väga suured. Kella 14.48 seisuga oli küsitlusele vastanud 352 investorit, kellest 62 protsenti vastas, et ostaks võlakirju 5 protsendiga ja 18 protsenti ostaks võlakirju siis, kui intress oleks enam kui 5 protsenti. Ainult 6 protsenti vastanutest vastas, et nad ei ostaks neid võlakirju.