Perens lahkus Swedbankist rahapesuskandaali tõttu. Praegu juhib ta Eesti üht suurimat haiglat, Tartu ülikooli kliinikumi. Eesti arstiabi ootavad peatselt tõsised raskused, sest tervisekassa eelarves laiutab aina kiiremini kärisev auk. Majanduskasv teeb vähikäiku, aga sellest hoolimata on vaja leida meditsiini uusi tulusid. Nõudlus hea tasemega arstiabi järele kasvab igal aastal. Eesti ravijärjekorrad on juba praegu Euroopa pikimad. Perens ütleb, et tema pole nõus loobuma solidaarsest arstiabist.