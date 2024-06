Ragn-Sells lahendab uue purustusliiniga vanarehvide probleemi

Eestis tekib aastas umbes 15 000 tonni vanarehvi, millelele suures osas ei ole siiani leitud mõistlikku taaskasutuslahendust. Näiteks teatas seni rehvidele taaskasutusega tegelenud tootjavastustusorganisatsioon, et eelmisel aastal saadeti 44% Eestis kogutud rehvidest tuhandete kilomeetrite kaugusele Indiasse, kus need väidetavalt taas rehvideks ümber töödeldi. Samuti on vanarehve seni kasutatud plokkidena karjääride ja tee-ehituses või lihtsalt maha maetud ning veel mujalgi, millel on vähe seost taaskasutusega.