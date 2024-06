Prisma: Eesti inimesed on valmis soodsama hinna pärast poode läbi kammima

Prisma on tellinud jooksvalt mitmeid tarbijauuringuid, mis viitavad, et inimeste soov on pigem eelistada püsivalt soodsate hindadega kauplusi. «Reaalsus on aga pisut teine, vähemalt praeguses majanduslikus olukorras,» sõnab Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

«Praeguses olukorras otsitakse siiski võimalusi, kuidas toidu eest vähem maksta. Selle nimel ollakse valmis kulutama aega mitmes poes käimise ja eripakkumiste otsimise peale,» lisab Niitaru. Tarbijate madalat brändilojaalsust kinnitab ka hiljutine Kantar Emori uuring, kust selgub, et Eesti tarbija ei ole lojaalne ühelegi jaeketile ja külastab kuus umbes kolme kuni nelja erineva jaeketi kauplust.

Kuna jaekette on kohalikul turul mitu, on ka võistlevaid reklaame ning kampaaniaid palju. Niitaru kinnitab, et kuigi reklaamide paljususe taustal võib tunduda, et kogu aeg on kõigil kampaania, siis on erinevate brändide lähenemised siiski erinevad. «Prisma on üks vähestest jaekettidest, kes pakub pidevalt soodsaid hindu,» ütleb Niitaru.

«Näiteks eelmisel aastal tulime kampaaniaga «Pöörasime hinnad tagasi» välja ja alates märtsist kestab mahukas kampaania «Odavdasime hindu». Teised konkurendid kasutavad peamiselt lähenemist, kus toodete hinnad on madalad kampaania ajal ning tavaperioodil kõrged,» teatab Prisma sortimendi- ja hankedirektor.

Prisma kombineerib lühemaid ja pikemaid kampaaniaid

Mõlemal strateegial on omad eelised nii müüja kui ka tarbija jaoks. Ideaalmaailmas peaks püsivalt soodsate toodete pakkumine tarbijate elu lihtsustama ja selle läbi klientide lojaalsust kasvatama. Samas lühiajalised pakkumised võivad tuua rohkem tähelepanu ja uusi ostjaid. «Rõhk on sõnal «ideaalmaailmas,» sõnab Niitaru.

«Oleme praktikas näinud, et kuigi hind on oluline faktor ostuotsuste tegemisel, ootab tarbija samal ajal ka variatiivsust või uudsust pakkumistes. Selleks hakkas Prisma eelmisel aastal kombineerima pikaajalisi ja lühiajalisi kampaaniaid,» ütleb Niitaru.

Kuigi ettevõtete jaoks on lühiajalised mahukad kampaaniad väga kulukad, kuna nõuavad suuri turunduskulusid, töötajatelt lisatöötunde lühikese perioodi jooksul ning täpset mahtude nõudluse-pakkumise prognoosimist, teeb Prisma nüüd ka täiendavaid nädalalõpu pakkumisi. «Kui pikaajalises kampaanias muutuvad tooted väga pika perioodi tagant, siis nädalalõpupakkumises on 4–8 hooajalist toodet, mis muutuvad iga nädal,» selgitab Niitaru. Ta kinnitab, et kliendid on selle muudatuse väga hästi omaks võtnud.