UURING PALJASTAB Ravimitöösturid sunnivad riikidele peale salajasi kokkuleppeid

Uuringu läbibiijad tõdevad, et vähki või teistesse tõsistesse haigustesse haigestunud patsiendid ei mõista sageli, et nende saatus võib sõltuda salajastest hinnakokkulepetest, mille sõlmivad riigiametnikud ja farmaatsiajuhtkonnad. «Läbirääkimised on täiesti salajased. Kõik toimub kinnistes ümbrikutes, mis liiguvad allkirjadega käest kätte,» paljastas ühe keskmise suurusega EL-i riigi läbirääkija. «Me ei pane seda isegi oma elektroonilistesse süsteemidesse, sest me ei taha, et meie süsteeme haldav lepingupartner sellele juurdepääsu omaks.»