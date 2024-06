TOP 6 Nendes valdkondades on oskuste järele tööturul enim nõudlust

«Tänasel tööjõuturul otsitakse väga mitmekülgset töötajat, kes oskab orienteeruda kiiresti muutuvas maailmas. Võib isegi öelda, et niinimetatud supermani, kes on loov, oskuslik koostöötaja ning omab teadmisi nii tehnoloogia arengust, inimeste juhtimisest kui ka finantsteemadest,» sõnas Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (EEK Mainor) magistriõppe juht Janus Paurman.

Tele2 Eesti personalivaldkonna juht Helena Viiroja sõnas, et tänapäeva maailmas on head suhted number üks oskus. «Erinevad suhted ja nende juhtimine või mitte juhtimine söövad ära organisatsiooni struktuuri ehk oluline ei ole ametipositsioon, vaid oskus teha koostööd ja edukalt suhteid juhtida,» kirjeldas Viiroja. Ta lisas, et samavõrd hinnatud oskus tööturul on kohanemisvõime ja paindlikkus.