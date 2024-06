Läti energiahiid plaanib Eesti energiaturule investeerida pool miljardit eurot

Lüganuse päikesepargi avamine on esimene samm Elektrum Eesti suurematest plaanidest. «Taastuvenergia tootmise võimekus on ettevõttes tähtsal kohal ning oodata on olulist lisa nii päikese- kui tuuleenergia tootmisel. Plaanime taastuvenergia mahu kasvatada lähiaastatel Eestis kuni 400 MW,» kommenteeris Elektrum Eesti juhatuse liige Andrus Liivand.