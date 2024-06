«Ma julgen arvata, et kunagi tulevikus me nii seda vaatamegi – et 2020. aastatel valitses majanduses stagflatsioon, ehk siis suhteliselt madal majanduskasv suhteliselt kõrge inflatsiooniga,» märkis Simson pressiteates.

Ta nentis, et Eesti majandus on langenud üheksa kvartalit järjest. «Samas, kui 2008. aasta majanduskriisis kukkus majandus nelja kvartaliga üle 15 protsenti, siis praegu on langus püsivhindades olnud 6 protsenti, nominaalselt on sisemajanduse koguprodukt (SKP) aga oluliselt kasvanud. Käimasolev majanduskriis on seega varasemaga võrreldes pigem vaikne libisemine ja paigalseis,» rääkis Simson.