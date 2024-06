Suvi on rahulikum aeg küll, kuna osa meie töötajaid puhkavad nagu ka kliendid. Uusi laenutaotlusi on suvel tavaliselt vähem. Samas kahjukindlustuse kahjud kasvavad, kuna inimesed reisivad. Tiksumise juures tuleb ka tähele panna, et kliendid tagastavad iga kuu laene ja portfell seetõttu väheneb. Kahjuks nii rahulik see äri ka pole, et kasum jääbki tiksuma. Ikka kogu aeg peab eraklientide kui ettevõtetega uut äri juurde tegema.