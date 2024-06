Kasumi kolmekordsele kasvule vaatamata läks Wise’i aktsia vabalangusesse

Londonis peetakse rahavahetusettevõtet Wise üheks Ühendkuningriigi juhtivaks tehnoloogiaettevõtteks, samas näeb meie start-up- ja riskikapitalikogukond ning Wise ise end pigem Eesti ettevõttena (hoolimata sellest, et nad on registreeritud Londonis). Wise’i eelmise finantsaasta tulu kasvas 24 protsenti, 1,05 miljardi naelani ehk 1,24 miljardi euroni. Koos intressituluga kasvas Wise’i kogutulu 31 protsenti, 1,17 miljardi naelani (1,38 miljardi euroni).

Kuna Wise’il ei ole Ühendkuningriigis pangalitsentsi, ei saa ta seal ja veel mõnes riigis klientidele intresse tasuda. Ettevõte on küll lubanud, et maksab 80 protsenti intressitulust klientidele tagasi, aga pole seni eesmärki täitnud ning ütles, et kasutas saadud kasumit hindade alandamiseks.