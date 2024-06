Tallinki suuruselt teine aktsionär müüs massiivselt aktsiaid

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt märkis pressiteates, et ettevõte usub Tallinki kui tugeva finants- ja turupositsiooniga ning madala laenukoormusega börsifirmasse, mistõttu ollakse viimastel aastatel oma osalust järjekindlalt suurendanud. «Tallink on kriisides karastunud ettevõte, mis näitab täna viimaste aastate parimaid tulemusi. Vaatame seda kui pikaajalist, riske maandavat investeeringut,» lisas Hanschmidt.

Teates öeldakse, et Infortari nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

«Tehinguga viib Infortar ellu oma esmase avaliku pakkumise ja noteerimise prospektis kirjeldatud strateegiat: merelaevanduse ärisegmendis on grupi strateegiaks osaluse suurendamine Tallinkis juhul, kui Tallinki aktsia börsihind on soodne ja regulatiivsed nõuded seda võimaldavad,» seisis teates.

Paraku jättis Infortar mainimata, et ostis väärtpaberid Tallinki suuruselt teise aktsionäri käest. Päev hiljem saatis Tallink välja börsiteate, et kahelt kontolt – Baltic Cruises Investmenti ja Baltic Cruises Holdingu omalt – müüdi kokku sama palju aktsiaid, kui Infortar omandas.

Tallinki aktsiaraamatu kohaselt on Baltic Cruises Holding Infortari järel suuruselt teine ning Baltic Cruises Investment suuruselt neljas aktsionär. Mõlemad kontod kuuluvad aga New Yorgis asuva peakorteriga globaalsele investeerimisettevõttele The Rohatyn Group (TRG).