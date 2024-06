Kolmapäeval teatas kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, et ta lahkub pettumise tõttu, kuidas poliitikutele ei jõua ikka kohale, et kohe kiiresti on vaja osta 1,6 miljardi euro eest laskemoona. See on väga suur raha ja lõhkisest riigieelarvest seda ei leia. Aga seda raha on võimalik laenata võlakirjade vormis – Eestist ja/või mujalt. Ehk ajatada laskemoona eest tasumist pikema ajaperioodi peale.