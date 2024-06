MÜÜK LÕPEB Maxima loobub puurikanade munadest

Eesmärgi saavutamiseks on tehtud palju. Juba on lõpetatud puurikanade munade kasutamine tootmises, kauplustes on vähendatud puurikanade munade müüki ning alandatud on puurivabade kanade munade hindasid. Samuti tegeletakse kauplustes teavitustööga, et tarbija oskaks munadel vahet teha. Kõige selle tulemusena on aastaga tõusnud puurivabade kanade munade müük kümneid kordi.